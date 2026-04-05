Tarsus\'ta Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde şelaleye girdikten sonra kaybolan 18 yaşındaki gencin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Çağlayan Mahallesi'nde dün Tarsus Şelalesi'ne girdikten sonra akıntıya kapılan Kerem Batu K. için yürütülen arama çalışmalarında polis, itfaiye ve sahil güvenlik personelinden oluşan 30 kişilik ekip yer alıyor.
Ekip, şelalenin aktığı Berdan Baraj Gölü ve kıyısında inceleme yapıyor.
Bölgede sağlık personeli ve ambulans da hazır bekletiliyor.
