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Tarsus'ta Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi Kapsamında 10 Süt Üreticisine 65 Gebe İnek Verildi - Son Dakika
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Tarsus'ta Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi Kapsamında 10 Süt Üreticisine 65 Gebe İnek Verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus Süt Üreticileri Birliği tarafından yürütülen 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi kapsamında 10 süt üreticisine 65 gebe inek dağıtıldı. Ziraat Bankası ile yapılan protokol sonucunda temin edilen inekler, birlik üyelerine teslim edildi. Proje kapsamında toplamda 115 kişiye 900 büyükbaş hayvanın dağıtılacağı belirtildi. Birlik Başkanı Danyal Avşar, çalışmanın devam edeceğini ve üreticilere kolaylık diledi.

Tarsus\'ta Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi Kapsamında 10 Süt Üreticisine 65 Gebe İnek Verildi
08.01.2024 - 16:30,  Güncelleme: 16:31
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında 10 süt üreticisine 65 gebe inek verildi.

Tarsus Süt Üreticileri Birliğince, Ziraat Bankası ile imzalanan protokolle temin edilen 65 gebe inek, birlik üyesi 10 üreticiye ulaştırıldı.

Birlik Başkanı Danyal Avşar, gazetecilere, üreticilere kredi desteği sağlanan proje kapsamında 115 kişiye 900 büyükbaş teslim edileceğini söyledi.

Çalışmanın süreceğini belirten Avşar, üreticilere kolaylık diledi.

Kaynak: AA
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