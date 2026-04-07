Tarsus\'ta Motosiklet Denetimi: 64 Sürücüye 652 Bin Lira Ceza

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletlere yönelik gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 64 sürücüye 652 bin 281 lira ceza uygulandı.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince ilçe genelinde çeşitli noktalarda trafik denetimi gerçekleştirildi.
Denetimlerde eksikliği bulunan 64 sürücüye 652 bin 281 lira ceza uygulandı, 4 motosiklet trafikten men edildi.
