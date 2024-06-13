Tarsus'ta motosiklet refüje çarptı, sürücü hayatını kaybetti

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Semih Can Taş (27), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Gazipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Semih Can Taş'ın kullandığı 33 APT 477 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Taş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Taş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber: Okan ÇALIŞKAN-Kamera: TARSUS/ Mersin,