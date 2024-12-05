Mersin'in Tarsus ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
D-400 kara yolunda M.A.B. idaresindeki 22 FC 013 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle alev alan araçta yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, araçta hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Otomobil Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?