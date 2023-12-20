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Tarsus'ta piknik yapmak için gittikleri göle düşen araçta 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tarsus'ta piknik yapmak için gittikleri göle düşen araçta 7 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik yapmak için mesire alanına giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, kontrolden çıkarak göle düştü. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

20.12.2023 - 18:44,
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde piknik yapmak için mesire alanına giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç kontrolden çıkarak göle düştü. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Berdan Baraj Göleti'ndeki mesire alanında meydana geldi. Piknik yapmaya giden ailenin içerisinde bulunduğu, plakası açıklanmayan hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklara çarptıktan sonra göle düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan, 4'ü çocuk, 2'si kadın 7 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Tarsus\'ta piknik yapmak için gittikleri göle düşen araçta 7 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tarsus'ta piknik yapmak için gittikleri göle düşen araçta 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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