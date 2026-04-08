Tarsus\'ta Polis Haftası Etkinliği

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Alıveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, kurulan stantlarda vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu.
Polisler, standı ziyaret edenlere görevli oldukları birimlerle ilgili bilgiler verdi, broşür dağıttı.
Etkinlikte temel trafik eğitimi verilen çocuklar polislerle boyama da yaptı.
Etkinliğe katılan İlçe Emniyet Müdürü Berat Günçiçek, stantları gezerek polislerin haftasını kutladı.
