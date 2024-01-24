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Tarsus'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tarsus'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 tek kırma tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Tarsus\'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
24.01.2024 - 10:56,
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı, 2 firariyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelilerin doğu illerinden temin ettikleri ruhsatsız tabancaları ikamet adreslerinde muhafaza ettikleri ve müşterilerini bulup sattıkları tespit edildi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Adreslerdeki aramalarda; 6 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 tek kırma tüfek, 3 adet 9,19 mermi, 25 adet 7,65 mermi ve 15 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Kaynak: DHA
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