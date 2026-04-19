Tarsus'ta Silahlı Kavga: 9 Gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, dün Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Altaylılar Mahallesi yakınında birbirlerine taş ve sopalarla saldıran taraflar arasında aynı yerde kavga çıktı.
Silahların da kullanıldığı kavganın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
