Tarsus’ta silahlı saldırı sonrası 19 Mayıs etkinlikleri iptal

19.05.2026 02:14  Güncelleme: 03:31
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, ilçede can kayıplarının yaşandığı silahlı saldırının ardından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında planlanan tüm etkinlik ve konser programlarının iptal edildiğini duyurdu.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayarak, yarın gerçekleştirilmesi planlanan tüm etkinlik ve konser programlarının iptal edildiğini duyurdu.

Boltaç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Toplumumuzun vicdanını yaralayan bu menfur saldırıyı ve yaşanan vahşeti en güçlü şekilde kınıyor; adaletin en kısa sürede tecelli etmesini temenni ediyoruz."

Yaşadığımız bu derin üzüntü nedeniyle, yarın gerçekleştirilmesi planlanan tüm etkinlik ve konser programlarımız iptal edilmiştir.

Acımız büyük. Hayatını kaybeden hemşehrilerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
