Tarsus’ta silahlı saldırı sonrası 19 Mayıs etkinlikleri iptal

Mersin'in Tarsus ilçesinde can kayıplarının yaşandığı silahlı saldırının ardından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenmesi planlanan etkinlik ve konser programları iptal edildi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayarak, yarın gerçekleştirilmesi planlanan tüm etkinlik ve konser programlarının iptal edildiğini duyurdu.

Boltaç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Toplumumuzun vicdanını yaralayan bu menfur saldırıyı ve yaşanan vahşeti en güçlü şekilde kınıyor; adaletin en kısa sürede tecelli etmesini temenni ediyoruz."

Yaşadığımız bu derin üzüntü nedeniyle, yarın gerçekleştirilmesi planlanan tüm etkinlik ve konser programlarımız iptal edilmiştir.

Acımız büyük. Hayatını kaybeden hemşehrilerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."