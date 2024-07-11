Tarsus\'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Karaçerçili Mahallesi'ndeki kanalda ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin, Mustafa Altun'a (53) ait olduğu belirlendi.
Altun'un cenazesi, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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