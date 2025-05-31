Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında kontrolden çıkarak sulama kanalı kenarında asılı kalan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Anıt Mahallesi Kaleburcu Caddesi'nde M.A. (40) idaresindeki 33 AKJ 871 plakalı otomobil ile M.Y. (71) yönetimindeki 33 ACS 135 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada kontrolden çıkan M.A'nın kullandığı otomobil, sulama kanalının kenarında asılı kaldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.A. ile otomobildeki 2 kişi, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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