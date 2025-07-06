Tarsus'ta Trafik Kazası: 5 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Tarsus'ta Trafik Kazası: 5 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Tarsus\'ta Trafik Kazası: 5 Ölü, 1 Ağır Yaralı
06.07.2025 19:30
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Mersin Tarsus'ta hafif ticari araç TIR'a çarptı, aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan aynı aileden biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mersin Tarsus- Adana Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Yasin Şen yönetimindeki 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde giden Enver Zengin idaresindeki 63 ACP 670 TIR'a arkadan çarptı. Patates yüklü TIR'ın altına giren araç, demir yığını haline dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen araçta aynı aileden Yusuf Şen (14), Feride Şen, Zekiye Şen (42), Yasin Şen, Mahmut Şen'in (18) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Zeynep Şen ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ölenlerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. TIR sürücüsü ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü.

Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tarsus'ta Trafik Kazası: 5 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarsus'ta Trafik Kazası: 5 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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