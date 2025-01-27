Tarsus'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.
Öğretmenler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 64 yaşındaki Şemsettin Turan'a ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İkamete giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Turan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Turan'ın cenazesi, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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