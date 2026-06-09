Tarsus\'ta Yerel Lezzetler Tanıtıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen etkinlikte kente özgü yiyecekler beğeniye sunuldu.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Türk Mutfağı Haftası kapsamında organize edilen etkinlik, Tarsus Müzesi'nde yapıldı.
"Bir Sofrada Miras" temalı etkinlikte kente özgü ve coğrafi işaret tescilli lezzetler tanıtıldı.
Etkinliğe, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ve vatandaşlar katıldı.
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