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Tarsus'ta Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Tarsus'ta Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 TIR ile 2 otomobil karıştı. Kazada otomobillerden birinde yangın çıktı ve yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralanan otomobil ve TIR sürücüleri hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarsus\'ta Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
27.01.2024 - 11:46,
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Otoyol Mersin- Adana istikameti Tarsus Eshab-ı Kehf bölgesinde meydana geldi. 2 TIR ile 2 otomobil, zincirleme kazaya karıştı. Kazada otomobillerden birinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Kazada yaralanan otomobil ve TIR sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tarsus'ta Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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