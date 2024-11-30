MERSİN'in Tarsus ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında 33 bin civciv öldü.
İlçeye bağlı İbrişim Mahallesi'nde M.S.'ye ait tavuk üretim çiftliğinde, öğle saatlerinde sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangında 33 bin civciv ölürken, soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),
Son Dakika › Güncel › Tarsus'taki Tavuk Çiftliğinde Yangın: 33 Bin Civciv Öldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?