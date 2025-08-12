Tartışma Kanlı Bitti: Kadın Öldürüldü, Adam İntihar Girişiminde Bulundu

Mersin'in Anamur ilçesinde tartıştığı kadını av tüfeğiyle öldüren kişi, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

İddiaya göre, Bahçe Mahallesi D-400 kara yolunda otomobilden inen Songül P. (38) ile erkek arkadaşı olduğu öne sürülen ve yol kenarındaki başka bir arabada bekleyen Naim Ş. (40) arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

Bu sırada Naim Ş, arabasında bulundurduğu av tüfeğiyle Songül P'ye ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurarak intihar girişiminde bulundu.

Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince Songül P, Anamur Devlet Hastanesine, Naim Ş. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Songül P. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Naim Ş. ise özel hastanedeki müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.