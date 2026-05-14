Tartışma Kanlı Bitti: Kuzen Bıçakladı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kuzeninin bıçakladığı kişi hayatını kaybetti.
Fevzipaşa Mahallesi'nde Suriye uyruklu Ahmet Zerzur (21), ikametinde tartıştığı kuzeni H.Z. tarafından bıçaklandı.
Ağır yaralanan Ahmet Zerzur, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Zerzur'un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
