Tartıştığı eşini bıçaklayan kadın gözaltına alındı

EDİRNE'de, tartıştığı eşi B.Ö. tarafından bıçaklanan T.Ö., hastaneye kaldırıldı. B.Ö. isimli kadın ise gözaltına alındı.

Edirne'nin Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde oturan B.Ö. ile kocası T.Ö. arasında öğle saatlerinde tartışma çıktı. Henüz belirlenmeyen nedenle çıkan tartışmada B.Ö., eline aldığı bıçakla eşi T.Ö.'yü bacağından bıçakladı. Komşularının sesleri duyup ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 bıçak darbesiyle yaralanan T.Ö., ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, B.Ö.'yü gözaltına aldı, olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.