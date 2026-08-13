Tartus Limanı'nda İlk Gemi Yanaşması
Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğü, Tartus'taki rıhtıma iki ticari gemi yanaştı.
Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün, Tartus Limanı'ndaki 4 No'lu rıhtımı devralmasının ardından iki ticari gemi rıhtıma yanaştı.
Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iki ticari geminin Tartus Limanı'ndaki 4 No'lu rıhtıma ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, gemilerin rıhtıma yanaşmasının, müdürlüğün rıhtımı devralmasının ardından gerçekleştirilen ilk gemi yanaşma işlemi olduğu ifade edildi.
Kaynak: AA
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