Bakan Uraloğlu, Osmaniye'deki açılışa sadece 3 araçla gitti - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu, Osmaniye'deki açılışa sadece 3 araçla gitti

Kamuda tasarruf tedbirleri dolayısıyla uzun araç konvoylarında azaltmaya giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Osmaniye'deki otoyol açılışına sadece 3 araçla gitti. Kamuda tasarruf tedbirlerinin açıklanmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Osmaniye'deki otoyol açılışına 3 araçtan oluşan konvoyla gitti. Bakan Uraloğlu'nun davranışı vatandaşlar tarafından takdir edildi.

18.05.2024 21:44
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Tasarruf tedbirlerine uyan Bakan Uraloğlu, Osmaniye'deki açılışa sadece 3 araçla gitti

ANKARA - Kamuda tasarruf tedbirleri dolayısıyla uzun araç konvoylarında azaltmaya giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Osmaniye'deki otoyol açılışına sadece 3 araçla gitti.

Kamuda tasarruf tedbirlerinin açıklanmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Osmaniye'deki otoyol açılışına 3 araçtan oluşan konvoyla gitti. Bakan Uraloğlu'nun davranışı vatandaşlar tarafından takdir edildi.

Kaynak: İHA

Abdülkadir Uraloğlu, Osmaniye, Ulaşım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu, Osmaniye'deki açılışa sadece 3 araçla gitti - Son Dakika

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