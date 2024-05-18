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Tasarruf tedbirlerine uyan Bakan Uraloğlu, Osmaniye'deki açılışa sadece 3 araçla gitti

ANKARA - Kamuda tasarruf tedbirleri dolayısıyla uzun araç konvoylarında azaltmaya giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Osmaniye'deki otoyol açılışına sadece 3 araçla gitti.

Kamuda tasarruf tedbirlerinin açıklanmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Osmaniye'deki otoyol açılışına 3 araçtan oluşan konvoyla gitti. Bakan Uraloğlu'nun davranışı vatandaşlar tarafından takdir edildi.