Tasarruf tedbirlerine uyan Bakan Uraloğlu, Osmaniye'deki açılışa sadece 3 araçla gitti
ANKARA - Kamuda tasarruf tedbirleri dolayısıyla uzun araç konvoylarında azaltmaya giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Osmaniye'deki otoyol açılışına sadece 3 araçla gitti.
Kamuda tasarruf tedbirlerinin açıklanmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Osmaniye'deki otoyol açılışına 3 araçtan oluşan konvoyla gitti. Bakan Uraloğlu'nun davranışı vatandaşlar tarafından takdir edildi.
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