Tasarruf Tedbirleriyle İlgili Kanun Yayımlandı - Son Dakika
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Tasarruf Tedbirleriyle İlgili Kanun Yayımlandı

Tasarruf tedbirleriyle ilgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun, tasarruf tedbirlerine aykırı iş ve işlemleri tespit edilenlere yaptırım uygulanmasıhın yanı sıra elektrikli otomobillerde ÖTV indirimi, deprem bölgesindeki belediyelerin genel bütçeden alacağı payın azalmasını engellemeye yönelik düzenlemeleri içeriyor.

26.07.2024 12:13  Güncelleme: 12:54
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(ANKARA) - Tasarruf tedbirleriyle ilgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de bugün yayımlandı. Kanun, tasarruf tedbirlerine aykırı iş ve işlemleri tespit edilenlere yaptırım uygulanmasıhın yanı sıra elektrikli otomobillerde ÖTV indirimi, deprem bölgesindeki belediyelerin genel bütçeden alacağı payın azalmasını engellemeye yönelik düzenlemeleri içeriyor.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun,  özel şirket statülü dahil kamu kurum ve kuruluşların yönetim kurullarında görev alacaklar için sadece bir görev için ödeme yapılması, deprem bölgelerindeki belediyelerin vergi gelirlerindeki alacağı payın azalmaması için 2023 yılı nüfusunun esas alınması, hibrit elektrikli araçların teşvik edilmesi için ÖTV oranlarında değişiklik yapılmasını içeriyor.

Deprem bölgesindeki belediyelerin genel bütçeden alacakları payın azalması engellenecek

Tasarruf tedbirlerine aykırı hareket edenlerle ilgili olarak ilgili mevzuata göre yaptırım uygulanmasını da içeren kanuna göre ayrıca, deprem bölgesinde nüfusu azalan belediyeler için 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca nüfus esas alınarak genel bütçeden yapılacak pay dağılımında 2023 yılı nüfusu esas alınarak deprem sebebiyle nüfusu azalan belediyelerin genel bütçeden alacakları payın azalmasını engellemeye yönelik bir düzenlemeyi içeriyor.

Hibrit araçlara ÖTV desteği

Kanunda,  şarj edilebilen hibrit elektrikli araçlardan maddede öngörülen şartları taşıyanların ÖTV oranlarında değişiklik yapılarak teşvik edilmesi de yer alıyor. Kanuna göre araç dışından şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara Özel Tüketim Vergisi teşviki sağlanacak. Kanuna göre, motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 30 ÖTV; motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL'yi aşanlar yüzde 60 ÖTV, motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 1800 cm3'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1 milyon 350 TL'yi aşmayanlar modellerden yüzde 70 ÖTV alınacak.

Ödemelere üst sınır düzenlemesi

Kanun kapsamında yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi ayda bir yapılabilecek ödemelerin net tutarı, gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. Özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşunun yönetim ve denetim organlarında görev alan kamu görevlilerine belediye başkanları, belediye meclis üyeleri dahil olmak üzere kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerde sadece biri için ödeme yapılacak. Bu kanun 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.

Akaryakıt ikmali yapılan yerlere sınırlama

Petrol Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte ise akaryakıt istasyonu dışında kendi araçlarına, kendi ihtiyaçları için belirli şartlar altında akaryakıt ikmali yapabilecek yerler sınırlandırıldı. Akaryakıt istasyonu dışında yapılacak akaryakıt teslimlerinde akaryakıtın alıcı deposuna taşınması veya taşıttırılması bayilik lisansına sahip satıcı tarafından gerçekleştirilecek. Bu kanun, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile yatırımcılar arasında imzalanan ve yatırım teşviklerine ilişkin hükümler içeren yatırım sözleşmelerinin, yatırım teşvik belgelerine istinaden uygulananlara benzer şekilde damga vergisinden de istisna tutulması dair kanun 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.

Kaynak: ANKA

Deprem, ÖTV, Çevre, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tasarruf Tedbirleriyle İlgili Kanun Yayımlandı - Son Dakika

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