Taşeron İşçilerden İBB'ye Protesto - Son Dakika
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Taşeron İşçilerden İBB'ye Protesto

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TÜMTİS, taşeron işçilerin haklarının ödenmediğini gerekçe göstererek İBB'yi protesto etti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (TÜRK-İŞ) bağlı Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) üyeleri, taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının ödenmediği gerekçesiyle yaptıkları eylemde İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) protesto etti.

İBB'nin cenaze hizmetleri, süt dağıtımı, servis ve makam gibi alanlarında şoförlük yapan alt işveren şirketi Platform Turizm AŞ'de çalışan işçiler, belediyenin Saraçhane'de bulunan Başkanlık binasının yanındaki 50. Yıl Parkı'nda bir araya geldi.

"Toplu iş sözleşmesi eksiksiz uygulansın, taşeron işçiler kadroya alınsın" pankartı açan işçiler, "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganları attı.

İşçilerin bağlı olduğu TÜMTİS İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Ersin Türkmen, yaptığı açıklamada, İBB'nin taşeron şirketlerinden biri olan Platform Turizm'de çalışan şoförlerin, aynı işi yapmalarına rağmen, üvey evlat muamelesi görmeye devam ettiğini söyledi.

İşçilerin yıllardır taşeron statüsünde çalıştırıldığını dile getiren Türkmen, "Eşit işe eşit ücret hakkımız gasp ediliyor, imza altına alınmış Toplu İş Sözleşmesi hükümleri eksik uygulanıyor. Bu hukuksuzluğa ve ayrımcılığa derhal son verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Türkmen, işçilerin belediye şirketlerinin kadrosuna alınarak ayrımcılığa son verilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Üyelerimiz, İBB hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesinde önemli bir görev üstlenmektedir. Buna rağmen yıllardır hak ettikleri değeri görememekte, emeklerinin karşılığını alamamaktadırlar. Platform AŞ iş yerinde yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi'ne rağmen, işçilerin hakları sistematik biçimde ihlal edilmektedir. Sendikamızın yetkili olduğu iş yerinde ikinci yıl ücret zamları eksik uygulanmaktadır. Toplu İş Sözleşmesi gereğince gece çalışmasından sayılan saatlerin ücretinin yüzde 10 zamlı ödenmesi gerekirken yaklaşık 10 aydır bu ödeme yapılmamaktadır. Belediye şirketi İSPER çalışanlarına ödenen geçici görev yollukları, aynı araçla ve aynı göreve gönderilen Platform Turizm çalışanlarına toplu iş sözleşmemizde yazılı olmasına rağmen ödenmemektedir. Yan yana, omuz omuza çalışan emekçiler arasında yaratılan bu ayrım kabul edilemez."

Fazla mesai uygulamalarında da ciddi hak kayıpları yaşandığını dile getiren Türkmen, "İşçiler yoğun şekilde fazla mesai yapmalarına rağmen şirket tarafından keyfi sınırlar belirlenmekte ve fazla çalışma ücretleri eksik ödenmektedir. Toplu iş sözleşmesine göre hafta sonu çalışmaları yüzde 100 zamlı olduğu halde, yüzde 60 olan hafta içi fazla mesai zammı uygulanmaktadır. Diğer taraftan belediye şirketlerinde çalışan işçiler haftada 40 saat çalışırken Platform Turizm işçileri haftada 45 saat çalıştırılmaktadır. Bu durum, diğer belediye işçilerinden ayda 20, yılda ise 240 saat fazladan çalışma anlamına gelmektedir." diye konuştu.

Türkmen, her ay 20 saat daha fazla çalıştırıldıkları halde aynı işi yapan belediye şirketi çalışanlarının neredeyse yarısı kadar ücret aldıklarını, sırf taşeron şirket çalışanı olmanın, bu açık eşitsizliği haklı çıkarmayacağını söyledi.

Sendika olarak taleplerini açıklayan Türkmen, "Toplu iş sözleşmesinin tüm hükümleri eksiksiz uygulanmalıdır. Eksik ödenen ücretler ve alacaklar derhal işçilere ödenmelidir. Gece çalışma ücretleri, fazla mesai ücretleri ve geçici görev yollukları sözleşmeye uygun şekilde ödenmelidir. Haftalık çalışma süresi İBB çalışanları gibi 40 saat olmalıdır. Taşeron uygulamasına son verilmeli, yıllardır söz verildiği gibi taşeron işçiler belediye şirketleri bünyesine alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Belediye, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşeron İşçilerden İBB'ye Protesto - Son Dakika

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