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Elazığ'ın Keban ilçesinde Taşkesen Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanlığına Hıdır Gür seçildi.

Keban ilçesinin Taşkesen köyünde gerçekleşen Taşkesen Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği genel kurul seçiminde aday olan Gür, üyelerin oylarıyla dernek başkanlığına seçildi.

Gür, emeklerinden dolayı bir önceki yönetime teşekkür etti.