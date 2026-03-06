Taşköprü Aydınlatma Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Taşköprü Aydınlatma Protokolü İmzalandı

Taşköprü Aydınlatma Protokolü İmzalandı
06.03.2026 23:24
Üsküp'te Osmanlı mirası Taşköprü'nün aydınlatılması için işbirliği protokolü imzalandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Osmanlı mirası Taşköprü'nün aydınlatılması için işbirliği protokolü imzalandı.

Üsküp'ün ortasından geçen Vardar Nehri'nin iki yakasını birleştiren ve modern şehir merkezi ile tarihi Türk Çarşısı'nı birbirine bağlayan Osmanlı mirası Taşköprü'nün aydınlatılması projesi işbirliği protokolü imza töreni, Üsküp Büyükşehir Belediyesi, Esenler Belediyesi ve Halkbank Üsküp arasında gerçekleştirildi.

Üsküp Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen protokol imza törenine, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Üsküp Büyükşehir Belediye Başkanı Orce Gjorgjievski, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya, Halkbank Üsküp Genel Müdürü Fatih Şahbaz, Üsküp Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Uluslararası İşbirliği Komisyonu Üyesi Zekerija Berisha ve Türkiye'nin Manastır Fahri Konsolosu Aydoğan Ademoski katıldı.

Gjorgjievski, burada yaptığı konuşmada, Üsküp'ün en tanınmış simgelerinden biri olan Taşköprü'nün, yakında tarihi güzelliğini ve sembolik önemini vurgulayacak dekoratif ve mimari aydınlatmaya kavuşacağını belirtti.

Proje hakkında detay veren Gjorgjievski, "Yeni dekoratif aydınlatma ile Taşköprü daha da fazla tanınacak ve Üsküp'ün gerçek bir gece sembolü haline gelerek şehrimizin zengin tarihini ve güzelliğini ön plana çıkaracak." diye konuştu.

Gjorgjievski, desteklerinden dolayı Esenler Belediyesi ve Halkbank Üsküp'e teşekkürlerini sunarak, "Bu işbirliği, güçlü dostane ilişkilerin, karşılıklı güvenin ve Üsküp'ün kültürel mirasını tanıtma ve koruma konusundaki ortak kararlılığın bir başka teyidi niteliğindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Çetinkaya da projenin hem Üsküplüleri hem de Türkiye'de yaşayan ve Üsküp ile bağı olan vatandaşları memnun edeceğini ifade etti.

Çetinkaya, projede yer almaktan duydukları mutluluğu aktararak, Osmanlı eseri Taşköprü'ye sahip çıkmak istediklerini vurguladı.

Halkbank Üsküp Genel Müdürü Şahbaz ise aydınlatma projesine destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taşköprü Aydınlatma Protokolü İmzalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Taşköprü Aydınlatma Protokolü İmzalandı - Son Dakika
