Taşköprü'de Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Taşköprü'de Cansız Bedeni Bulundu

Taşköprü\'de Cansız Bedeni Bulundu
19.07.2026 17:17
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Kavaklık alanda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olayın sahibi Abdullah Şinay olduğu belirlendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kavaklık alanda bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Tekke Mahallesi Bahri Alp Caddesi üzerindeki kavaklık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Abdullah Şinay olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kastamonu, 3. Sayfa, Taşköprü, Olaylar, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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