Taşköprü'de şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şehit aileleri ve gaziler, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftarda konuşan Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, şehit aileleri ve gazilerin milletin baş tacı olduğunu belirtti.

Demirdağ, "Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimizin fedakarlığına ve gazilerimizin kahramanlığına borçluyuz. Onların gösterdiği cesaret ve vatan sevgisi, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü teminatıdır. Şehitlerimizin hayatları pahasına bizlere emanet ettiği değerler; vatandır, ezandır, bayraktır, bağımsızlıktır, milletimizin hak ve hukukunu korumaktır." dedi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise şehitlerin bu vatanın en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayarak, "Devletimiz her zaman sizlerin yanındadır. Bizler de yerel yönetimler olarak kapımızı ve gönlümüzü sizlere daima açık tutmaya devam edeceğiz." diye konuştu.