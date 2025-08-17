Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde At Yarışı

Taşköprü Belediyesince bu yıl 35'incisi düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nin son gününde at yarışı düzenlendi.

Kabayazı mevkisindeki at yarışı pistinde düzenlenen organizasyonda, jokeyler dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların güzel ve sportmence gerçekleştiğini söyledi.

Vatandaşların yarışlara yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Arslan, "Festivalin bu 4-5 günlük süreci gayet olumlu geçti. Amaç, hedef istenildiği noktada. Katılım çok yoğun. Bizim birinci amacımız kazasız, belasız tamamlanması, ikincisi, hemşehrilerimizin yoğun ilgi göstermesi ve il dışından da yoğun katılımcıların olmasıydı. Bunların hemen hemen her biri gerçekleşti. Esnafımız mutlu, gelen gidenler mutlu. Dolayısıyla inşallah 36'ncısı da çok daha iyi netice alacağımız bir festivale dönüşecek." dedi.

Arslan, 10 yıllık belediye başkanlığı sürecinde 9 festival yaptığını anlatarak, "Dün akşamki konserde özellikle 60 bin civarında insanın konseri izlediğine şahit olduk. Belki festival alanında topladığımızın bir katı kadar insan da festival alanlarındaydı. Bu akşam Buray konseriyle çok daha zirve yapacağını düşünüyorum. Sevgi, barış, kardeşlik içerisinde festivalimizi tamamlamayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Festival, konserlerin ardından sona erecek.