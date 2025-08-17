Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde At Yarışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde At Yarışı

17.08.2025 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

35. Taşköprü Festivali'nde at yarışı düzenlendi, katılım yoğun oldu, ödüller sahiplerini buldu.

Taşköprü Belediyesince bu yıl 35'incisi düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nin son gününde at yarışı düzenlendi.

Kabayazı mevkisindeki at yarışı pistinde düzenlenen organizasyonda, jokeyler dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların güzel ve sportmence gerçekleştiğini söyledi.

Vatandaşların yarışlara yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Arslan, "Festivalin bu 4-5 günlük süreci gayet olumlu geçti. Amaç, hedef istenildiği noktada. Katılım çok yoğun. Bizim birinci amacımız kazasız, belasız tamamlanması, ikincisi, hemşehrilerimizin yoğun ilgi göstermesi ve il dışından da yoğun katılımcıların olmasıydı. Bunların hemen hemen her biri gerçekleşti. Esnafımız mutlu, gelen gidenler mutlu. Dolayısıyla inşallah 36'ncısı da çok daha iyi netice alacağımız bir festivale dönüşecek." dedi.

Arslan, 10 yıllık belediye başkanlığı sürecinde 9 festival yaptığını anlatarak, "Dün akşamki konserde özellikle 60 bin civarında insanın konseri izlediğine şahit olduk. Belki festival alanında topladığımızın bir katı kadar insan da festival alanlarındaydı. Bu akşam Buray konseriyle çok daha zirve yapacağını düşünüyorum. Sevgi, barış, kardeşlik içerisinde festivalimizi tamamlamayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Festival, konserlerin ardından sona erecek.

Kaynak: AA

Hüseyin Arslan, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Festival, Etkinlik, Kültür, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde At Yarışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Marmara depreminin “batık şehri“ 26 yıl sonra görüntülendi Marmara depreminin "batık şehri" 26 yıl sonra görüntülendi
Yılın transfer bombası Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun Yılın transfer bombası! Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun
Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı
Kanser taramasında SMS dönemi Sağlık Bakanlığı 15 milyon kişiye gönderecek Kanser taramasında SMS dönemi! Sağlık Bakanlığı 15 milyon kişiye gönderecek
Yer: Diyarbakır Eşi ölünce evinde sakladığı ’hazine’yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı Yer: Diyarbakır! Eşi ölünce evinde sakladığı 'hazine'yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı
’General Hospital’ dizisinin yıldızı Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti 'General Hospital' dizisinin yıldızı Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti
Memur ve emeklinin gözü bu görüşmede Zam pazarlığı son düzlükte Memur ve emeklinin gözü bu görüşmede! Zam pazarlığı son düzlükte
Evinde ölü bulunan şahsın katili en yakını çıktı Evinde ölü bulunan şahsın katili en yakını çıktı
Rusya’da fabrikada patlama: 11 ölü, 130 yaralı Rusya'da fabrikada patlama: 11 ölü, 130 yaralı

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
20:58
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 22:02:37. #7.11#
SON DAKİKA: Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde At Yarışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.