Taşköprü Sarımsağına Denetim

Avrupa coğrafi işaret tescilli Taşköprü sarımsağının korunması ve tüketicilerin doğru ürünle buluşturulması amacıyla ekipler yol kenarlarında denetim gerçekleştirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Taşköprü Ziraat Odası, Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği, Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile Taşköprü Belediyesi temsilcilerinden oluşan denetim komisyonu tarafından ilçe genelinde kontrol yapıldı.

Denetim kapsamında özellikle yol kenarlarında satış yapan sarımsak satıcıları ziyaret edilerek, ürünler incelendi. Vatandaşların daha bilinçli alışveriş yapabilmesi amacıyla Taşköprü sarımsağının ayırt edici özelliklerini içeren bilgilendirme tabelaları da satıcılara dağıtıldı.

Yetkililer, coğrafi işaretli ürünün marka değerini korumak, haksız rekabetin önüne geçmek ve tüketicilerin gerçek Taşköprü sarımsağına ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin hasat ve satış sezonu boyunca sürdürüleceğini belirtti.