Taşoluk Apartmanı\'nın Çökmesiyle İlgili 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Konya'da 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan zemin kattaki 4 dükkanda balık restoranı işleten iş yeri sahibi Kazım F., balık restoranın tadilat işlemleriyle ilgilenen mimar Tuncer D. yapım işini üstlenen Volkan D., aynı dükkanı daha önce kahvehane olarak işleten Kemal Ö. ile dükkanların mülk sahibi Hakkı İ. ve Mehmet. P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

RESTORAN RUHSATSIZMIŞ

Balık restoranının, Taşoluk Apartmanı'nın zemin katında 1 yıldır faaliyet gösterdiği ve ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. 4 dükkanın birleşimi ve ön cepheye camekanla yapılan geniş alan kullanılarak, restoranın faaliyet gösterdiği belirtildi.