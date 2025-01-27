Taşoluk Apartmanı'nın Çökmesiyle İlgili 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Taşoluk Apartmanı'nın Çökmesiyle İlgili 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Taşoluk Apartmanı\'nın Çökmesiyle İlgili 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Konya'da zemin kattaki balık restoranının çökme nedeniyle 2 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanması sonrası gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Restoranın ruhsatsız olduğu belirlendi.

27.01.2025 14:58  Güncelleme: 15:00
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6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Konya'da 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan zemin kattaki 4 dükkanda balık restoranı işleten iş yeri sahibi Kazım F., balık restoranın tadilat işlemleriyle ilgilenen mimar Tuncer D. yapım işini üstlenen Volkan D., aynı dükkanı daha önce kahvehane olarak işleten Kemal Ö. ile dükkanların mülk sahibi Hakkı İ. ve Mehmet. P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

RESTORAN RUHSATSIZMIŞ

Balık restoranının, Taşoluk Apartmanı'nın zemin katında 1 yıldır faaliyet gösterdiği ve ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. 4 dükkanın birleşimi ve ön cepheye camekanla yapılan geniş alan kullanılarak, restoranın faaliyet gösterdiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşoluk Apartmanı'nın Çökmesiyle İlgili 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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