Taşova Belediyesi, Sarıçam Belediyesi'ni 34-19 yenerek 3. haftada galip geldi

Taşova Belediyesi, Sarıçam Belediyesi'ni 34-19 yenerek 3. haftada galip geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Taşova Belediyesi, Hentbol Erkekler 1. Lig B Grubu 3. hafta maçında Sarıçam Belediyesi'ni 34-19 yendi. Taşova Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 16-7 önde bitiren ev sahibi ekip, salondan 34-19 galip ayrıldı. Karşılaşmayı Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp de izledi.
Hentbol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda 3. hafta maçında Taşova Belediyesi, Sarıçam Belediyesi'ni 34-19 mağlup etti.
Taşova Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 16-7 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Taşova Belediyesi, salondan 34-19 galip ayrıldı.
Maçı, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp da izledi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?