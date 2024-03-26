Taşova'da 60. Kütüphane Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.
İlçe Müftülüğünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mine Sayan, Kütüphaneler Haftası'nın bu yılkı temasının "Yapay Zeka Temelli Akıllı Kütüphaneler" olarak belirlendiğini söyledi.
Kütüphanenin bireyin hayatındaki öneminden bahseden Sayan, şunları kaydetti:
"Kütüphane Haftası, her yıl olduğu gibi bu yıl da bilgiye ulaşmanın ve bilginin paylaşımının önemini vurgulamaktadır. Bu yılın teması olan yapay zeka temelli akıllı kütüphaneler, dijital dönüşümün ve teknolojinin kütüphanelerdeki rolünün altını çizmektedir. Kütüphaneler toplumun kültür ve medeniyet birikiminin hazinesidir. Bu hazinenin niteliği ve çokluğu, bir ülkenin gelişmişliğinin ve kültürel seviyesinin de en önemli göstergelerindendir. Kütüphaneler bir milletin kültürel hafızasıdır. Taşova İlçe Halk Kütüphanesi 2023 yılında yaklaşık 5 bin kitabı okuyucularla buluşturmuştur."
Öğrencilerin şiir okuması ve tiyatro gösterilerinden sonra ilçe genelinde en çok kitap okuyanlara çeşitli hediyeler verildi.???????
Son Dakika › Güncel › Taşova'da 60. Kütüphane Haftası Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarına devam ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havaalanı'nda geçen yıl 1 milyonu geçen yolcu trafiği olduğunu açıkladı. Uraloğlu, Artvin'e yaptığı ziyarette ise Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü inceledi ve bölgedeki eksikliklerin giderilmesi için destek sözü verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Erdek Belediye Başkan Adayı Turhan Gün'ün seçim ofisi açılışına katıldı. Yerlikaya, Türkiye'nin huzur için var olduklarını belirtti ve terör örgütleriyle mücadele ettiklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti seçim bürosunu ziyaret etti. Yerel seçimler öncesi Malazgirt'e gelen Yılmaz, burada partililerle bir araya geldi ve destek çağrısında bulundu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Samsun'un Atakum ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. İnce, konuşmasında Türkiye'de korku üzerine siyaset yapıldığını ve muhalefetin kolay yolu seçtiğini belirtti. Ayrıca, Memleket Partisi olarak ülkeye 'Akıl, adalet, ahlak'ı önerdiklerini ve 'üçüncü yol' dediklerini vurguladı. İnce, seçim otobüsüyle kentte vatandaşları selamladı.
ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Toplantısına misafir olarak katıldı. ALTSO Başkanı Eray Erdem, Alanya'nın dinamiklerini meclis üyeleriyle buluşturduklarını ve kurumlar arasında köprü olmaya devam ettiklerini belirtti.
TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca'nın adı, Marmaris'te bulunan bir yeşil alana verildi. Alana 'Toprak Dede'nin çok sevdiği meşe fidanları da dikildi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 630 vatandaş hırsızlık ve dolandırıcılık konuları hakkında yüz yüze bilgilendirildi. Ayrıca, basit güvenlik tedbirlerine ilişkin 200 adet broşür dağıtıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?