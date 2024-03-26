Taşova\'da 60. Kütüphane Haftası Programı Gerçekleştirildi

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Taşova'da 60. Kütüphane Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mine Sayan, Kütüphaneler Haftası'nın bu yılkı temasının "Yapay Zeka Temelli Akıllı Kütüphaneler" olarak belirlendiğini söyledi.

Kütüphanenin bireyin hayatındaki öneminden bahseden Sayan, şunları kaydetti:

"Kütüphane Haftası, her yıl olduğu gibi bu yıl da bilgiye ulaşmanın ve bilginin paylaşımının önemini vurgulamaktadır. Bu yılın teması olan yapay zeka temelli akıllı kütüphaneler, dijital dönüşümün ve teknolojinin kütüphanelerdeki rolünün altını çizmektedir. Kütüphaneler toplumun kültür ve medeniyet birikiminin hazinesidir. Bu hazinenin niteliği ve çokluğu, bir ülkenin gelişmişliğinin ve kültürel seviyesinin de en önemli göstergelerindendir. Kütüphaneler bir milletin kültürel hafızasıdır. Taşova İlçe Halk Kütüphanesi 2023 yılında yaklaşık 5 bin kitabı okuyucularla buluşturmuştur."

Öğrencilerin şiir okuması ve tiyatro gösterilerinden sonra ilçe genelinde en çok kitap okuyanlara çeşitli hediyeler verildi.???????