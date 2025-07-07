Taşova'da Heybe Geleneği Yaşatılıyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde köy düğünlerinde "heybe gezdirme" geleneği sürdürülüyor.

İlçeye bağlı Alpaslan köyünde Orhun Öztürk ve Özge Albayrak çiftinin düğününde, heybe gezdirme geleneği de gerçekleştirildi.

Köyde 40 yıldır zurnacılık yapan 74 yaşındaki Ahmet Yıldırım, gazetecilere, köy olarak geleneklerine bağlı olduklarını, bu gelenekleri yeni nesillere de öğretmek istediklerini söyledi.

Düğünün ilk günü gelin evine heybe almaya gittiklerini anlatan Yıldırım, heybenin içinde damadın tüm giysilerinin ve hediyelik diğer eşyaların bulunduğunu belirtti.

Heybenin yanı sıra iki tepsinin de gezdirildiğini anlatan Yıldırım, "İçinde tencere ve basma dediğimiz kumaş bulunur. Köyde gezildikten sonra damadın evine gelinir. Damat elbisesini giyer ve tekrar köy gezilir. Tepsilerin üzerindeki tencereler, gelinin hem evine sadık olmasını hem de bolluk ve bereketi temsil eder. Köyümüzün bu geleneği yaklaşık olarak 150 yıldır devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Damat Orhun Öztürk ise dedelerinden gelen geleneği yaşatmaya çalıştıklarını vurgulayarak "Düğünümüzün ilk günü yemekler hazırlandıktan sonra davullar köyü gezerek yemeğin hazır olduğunu belirtir. Daha sonra kız evinden heybe ve damadın takım elbisesi gelir. Sokaklarda gezilir ve köy meydanında oyunlar oynanır. Kız evine gidilerek orada da oyunlar oynanır. Tekrar düğün evine gelinip misafirlerle ilgilenilir." diye konuştu.