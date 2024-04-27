Amasya Kızılay Kan Merkezi Taşova\'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi

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Amasya Kızılay Kan Merkezi tarafından, Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Taşova Temsilcisi Ömer Sayar, Merkez Çarşı Camisi önüne konuşlandırılan kan bağışı otobüsünde 2 gün boyunca bağışların alındığını söyledi.

Kan bağışının önemine değinen Sayar, "Hasta yatağında, hayırsever vatandaşların bağışlayacağı kanı umutla bekleyen hastalarımız bulunmaktadır. Onları ancak bağışlanacak kan ile hayatta tutabiliriz. Kan bağışı demek, bir insan hayatını kurtarmak demektir. Kan, demek hayat demektir." dedi.

Sayar, kan bağışında bulunan tüm Taşova halkına teşekkür etti.

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