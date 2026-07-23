Taşova\'da Muhtarlar Toplantısı

AMASYA(AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde Temmuz ayı muhtarlar toplantısı, Kaymakam Turan Bayram başkanlığında gerçekleştirildi.

Taşova Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Kaymakam Bayram, muhtarların devletin köylerdeki en önemli temsilcileri olduğunu vurguladı.

Bayram, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en etkin şekilde ulaştırılması için muhtarlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Elimizdeki imkanlar doğrultusunda köylerimize en iyi hizmeti sunmaya gayret edeceğiz. Sizler vatandaş ile devlet arasında önemli bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Köylerinizde yaşanan sorunları ve ihtiyaçları en iyi siz biliyorsunuz. Bu nedenle bizlere her zaman bilgi vermenizi istiyoruz." dedi.

Yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle orman ve anız yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğine de değinen Bayram, muhtarlardan vatandaşları bu konuda bilinçlendirmelerini isteyerek, gerekli uyarıları yapmalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.