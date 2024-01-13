Amasya'nın Taşova ilçesinde teröre tepki gösterildi.

Taşova Gençlik Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Kazım Özdemir tarafından şehitler için dua edildi.

Gençlik Platformu Sözcüsü Mehmet Şenel, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, Türk milleti ve kederli ailelerine başsağlığı dileyerek, "Söz konusu vatan olduğunda 7'den 70'e Türk milleti birdir, tektir, beraberdir. Bizleri bölmeye çalışan, birliğimize kasteden kim varsa hepsi terör örgütüdür. Bu alçakları, hainleri lanetliyor, şanlı Türk ordumuzun yanında olduğumuzu bildiriyoruz." dedi.

Basın açıklamasına Belediye Başkanı Bayram Öztürk, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.