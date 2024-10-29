Amasya'nın Taşova ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu.
F.A. idaresindeki Litvanya plakalı tırın lastiklerinden Dörtyol mevkisinde alev çıkmaya başladı.
Tırın çekici kısmında yükselen alevleri fark eden sürücü, aracını güvenlik şeridinde durdurduktan sonra durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonucu tırda hasar meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Taşova'da Tır Yangını - Son Dakika
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