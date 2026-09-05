Taşova Dereli köyünde yaban arısı örümceği cep telefonuyla kaydedildi - Son Dakika
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Taşova Dereli köyünde yaban arısı örümceği cep telefonuyla kaydedildi

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Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dereli köyünde, arazide yürüyüş yapan bir kişi, yaban arısı örümceği olarak bilinen Argiope bruennichi'yi fark ederek cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sarı, siyah ve beyaz çizgili bu türün ağ ördüğü anlar kaydedilirken, örümceğin çayırlık alanlarda dikey ağlar kurarak çekirge ve sineklerle beslendiği biliniyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir kişi, "yaban arısı örümceği" olarak bilinen Argiope bruennichi'yi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Dereli köyünde arazide yürüyüş yapan bir kişi, otların arasında ördüğü dairesel ağın merkezinde duran örümceği fark etti.

Karnındaki sarı, siyah ve beyaz çizgili desenleriyle dikkati çeken örümceğin ağ ördüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Küre ağ ören örümcekler arasında yer alan Argiope bruennichi, özellikle çayırlık alanlar ile uzun otların bulunduğu bölgelerde dikey ağlar kurarak avlanıyor.

Ağlarının ortasındaki kalın ve zikzak biçimli beyaz şeritlerle de tanınan tür, çekirge ve sinek gibi böceklerle besleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taşova Dereli köyünde yaban arısı örümceği cep telefonuyla kaydedildi - Son Dakika

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