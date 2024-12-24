Tatar\'dan Balıkesir Patlaması İçin Taziye

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki patlamayı üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Tatar, "Mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.