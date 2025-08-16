Tatar'dan Khan'a Destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'yi ziyaret eden İngiltere'nin Türkiye Ticaret Elçisi ve İşçi Partisi milletvekili Afzal Khan'ın ülkesinde istifaya zorlanmasına ilişkin, "Bir milletvekilinin, Kıbrıs Türk halkının seçilmiş Cumhurbaşkanı ile görüşme iradesi gösterdiği için baskı ve tehditle görevinden ayrılmaya zorlanması, demokrasiye vurulmuş kara bir lekedir." ifadesini kullandı.

Tatar, KKTC'yi ziyaret eden İngiltere'nin Türkiye Ticaret Elçisi ve hükümetteki İşçi Partisi milletvekili Khan'ın istifaya zorlanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tatar, Khan'ın kendi daveti üzerine KKTC'yi ziyaret ettiğini belirterek, "Khan'ın bu ziyaretinin ardından maruz bırakıldığı baskılar, ilkel ve tahakkümcü Rum zihniyetinin yeni bir yansımasıdır. Seçilmiş bir milletvekilinin, yalnızca Kıbrıs Türk halkıyla temas kurduğu için İngiltere'nin Türkiye Ticaret Elçiliği görevinden istifaya zorlanması, demokrasiye ve eşitliğe inanan herkes için ibretliktir." ifadelerini kullandı.

Tatar, konuya ilişkin ayrıca şunları kaydetti:

"Rum liderliği yıllardır gasp ettiği statüsünü kullanarak Kıbrıs Türk halkını dünyadan izole etmeye, sesimizi kısmaya çalışmaktadır. Bugün gelinen noktada, bir milletvekilinin KKTC'yi ziyaret etmesi dahi hedef haline getiriliyorsa, alınması gereken mesaj Rum liderliğinin 1963 zihniyetinin hiç değişmeden devam ettiği olmalıdır. Karşımızdaki zihniyet budur ve Kıbrıs sorununu Halkımızın geleceğini Rum'a teslim ederek çözmeyi düşünenler de durumun vahametini halen idrak edememenin acizliği içerisindedirler.

Kıbrıs Türk halkı bu zihniyetten dolayı 62 yıldır en temel insan haklarından mahrum bırakılmaktadır. Rum liderliğinin haksız ve hukuksuz şekilde sürdürdüğü bu baskıcı izolasyon siyaseti, sessiz bir insanlık suçudur. Uluslararası toplum artık bu gerçeğe gözlerini kapamamalı, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği adaleti ve eşitliği teslim etmelidir.

Buradan İngiltere'de yaşayan Türk toplumuna da çağrıda bulunuyorum, bu haksızlığa karşı sesinizi yükseltiniz ve Sayın Afzal Khan'a sahip çıkınız. Afzal Khan'a sahip çıkmak, Rum liderliğinin bu faşizan ve antidemokratik tavrına karşı güçlü bir duruş sergilemek demektir. Bir milletvekilinin Kıbrıs Türk halkının seçilmiş Cumhurbaşkanı ile görüşme iradesi gösterdiği için baskı ve tehditle görevinden ayrılmaya zorlanması, demokrasiye vurulmuş kara bir lekedir."

KKTC Dışişleri Bakanlığından açıklama

KKTC Dışişleri Bakanlığı da Khan'ın KKTC ziyaretinin ardından görevinden istifaya zorlanmasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Khan'ın KKTC'ye yaptığı ziyaret sonrasında yoğun baskılar neticesinde İngiltere'nin Türkiye Ticaret Elçiliği görevinden istifa etmiş olmasının üzüntüyle karşılandığı bildirildi.

Yaşananların, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Kıbrıs Türk halkına yönelik yürütmekte olduğu hiçbir hukuki ve ahlaki zemini olmayan izolasyon politikasının en son örneğini teşkil ettiğinin belirtildiği açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Türk halkının kendisini dünyaya anlatmasına dahi tahammül edemeyen bu çarpık zihniyetin geldiği noktayı göstermektedir. Yaşanan bu tarz gelişmeler, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına yönelik on yıllardır değişmeyen gerçek niyetleri konusunda aydınlatıcı olduğu kadar, bu zihniyet karşısında yürütmekte olduğumuz devletimize ve egemenliğimize dayalı politikamızda ne kadar haklı olduğumuzu da bir kez daha göstermektedir.

GKRY'nin bilinen bu tarz hasmane tutumları esasen KKTC'nin dünyada hak ettiği yeri en kısa zamanda alması yönündeki kararlılığımızı pekiştirmekte ve bu yönde Anavatan Türkiye'nin de tam desteğiyle ortaya koyduğumuz çabalara ivme kazandırmaktadır.

Yaşanan bu son gelişmeler ışığında, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkını izolasyon altında tutma çabalarını ısrarlı yanlış politikalarıyla mümkün kılan uluslararası camiayı da bu tutumdan bir an önce vazgeçerek, Rum tarafının gayrı hukuki ve gayrı ahlaki izolasyon politikasına alet olmak yerine, daha fazla gecikmeden adada iki halk ve egemen eşit iki devlet var olduğu gerçeği zemininde hareket etmeye çağırırız."