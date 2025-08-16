Tatar'dan Khan'a Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tatar'dan Khan'a Destek

16.08.2025 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatar, Khan'ın istifaya zorlanmasını demokrasiye vurulan bir leke olarak nitelendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'yi ziyaret eden İngiltere'nin Türkiye Ticaret Elçisi ve İşçi Partisi milletvekili Afzal Khan'ın ülkesinde istifaya zorlanmasına ilişkin, "Bir milletvekilinin, Kıbrıs Türk halkının seçilmiş Cumhurbaşkanı ile görüşme iradesi gösterdiği için baskı ve tehditle görevinden ayrılmaya zorlanması, demokrasiye vurulmuş kara bir lekedir." ifadesini kullandı.

Tatar, KKTC'yi ziyaret eden İngiltere'nin Türkiye Ticaret Elçisi ve hükümetteki İşçi Partisi milletvekili Khan'ın istifaya zorlanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tatar, Khan'ın kendi daveti üzerine KKTC'yi ziyaret ettiğini belirterek, "Khan'ın bu ziyaretinin ardından maruz bırakıldığı baskılar, ilkel ve tahakkümcü Rum zihniyetinin yeni bir yansımasıdır. Seçilmiş bir milletvekilinin, yalnızca Kıbrıs Türk halkıyla temas kurduğu için İngiltere'nin Türkiye Ticaret Elçiliği görevinden istifaya zorlanması, demokrasiye ve eşitliğe inanan herkes için ibretliktir." ifadelerini kullandı.

Tatar, konuya ilişkin ayrıca şunları kaydetti:

"Rum liderliği yıllardır gasp ettiği statüsünü kullanarak Kıbrıs Türk halkını dünyadan izole etmeye, sesimizi kısmaya çalışmaktadır. Bugün gelinen noktada, bir milletvekilinin KKTC'yi ziyaret etmesi dahi hedef haline getiriliyorsa, alınması gereken mesaj Rum liderliğinin 1963 zihniyetinin hiç değişmeden devam ettiği olmalıdır. Karşımızdaki zihniyet budur ve Kıbrıs sorununu Halkımızın geleceğini Rum'a teslim ederek çözmeyi düşünenler de durumun vahametini halen idrak edememenin acizliği içerisindedirler.

Kıbrıs Türk halkı bu zihniyetten dolayı 62 yıldır en temel insan haklarından mahrum bırakılmaktadır. Rum liderliğinin haksız ve hukuksuz şekilde sürdürdüğü bu baskıcı izolasyon siyaseti, sessiz bir insanlık suçudur. Uluslararası toplum artık bu gerçeğe gözlerini kapamamalı, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği adaleti ve eşitliği teslim etmelidir.

Buradan İngiltere'de yaşayan Türk toplumuna da çağrıda bulunuyorum, bu haksızlığa karşı sesinizi yükseltiniz ve Sayın Afzal Khan'a sahip çıkınız. Afzal Khan'a sahip çıkmak, Rum liderliğinin bu faşizan ve antidemokratik tavrına karşı güçlü bir duruş sergilemek demektir. Bir milletvekilinin Kıbrıs Türk halkının seçilmiş Cumhurbaşkanı ile görüşme iradesi gösterdiği için baskı ve tehditle görevinden ayrılmaya zorlanması, demokrasiye vurulmuş kara bir lekedir."

KKTC Dışişleri Bakanlığından açıklama

KKTC Dışişleri Bakanlığı da Khan'ın KKTC ziyaretinin ardından görevinden istifaya zorlanmasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Khan'ın KKTC'ye yaptığı ziyaret sonrasında yoğun baskılar neticesinde İngiltere'nin Türkiye Ticaret Elçiliği görevinden istifa etmiş olmasının üzüntüyle karşılandığı bildirildi.

Yaşananların, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Kıbrıs Türk halkına yönelik yürütmekte olduğu hiçbir hukuki ve ahlaki zemini olmayan izolasyon politikasının en son örneğini teşkil ettiğinin belirtildiği açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Türk halkının kendisini dünyaya anlatmasına dahi tahammül edemeyen bu çarpık zihniyetin geldiği noktayı göstermektedir. Yaşanan bu tarz gelişmeler, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına yönelik on yıllardır değişmeyen gerçek niyetleri konusunda aydınlatıcı olduğu kadar, bu zihniyet karşısında yürütmekte olduğumuz devletimize ve egemenliğimize dayalı politikamızda ne kadar haklı olduğumuzu da bir kez daha göstermektedir.

GKRY'nin bilinen bu tarz hasmane tutumları esasen KKTC'nin dünyada hak ettiği yeri en kısa zamanda alması yönündeki kararlılığımızı pekiştirmekte ve bu yönde Anavatan Türkiye'nin de tam desteğiyle ortaya koyduğumuz çabalara ivme kazandırmaktadır.

Yaşanan bu son gelişmeler ışığında, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkını izolasyon altında tutma çabalarını ısrarlı yanlış politikalarıyla mümkün kılan uluslararası camiayı da bu tutumdan bir an önce vazgeçerek, Rum tarafının gayrı hukuki ve gayrı ahlaki izolasyon politikasına alet olmak yerine, daha fazla gecikmeden adada iki halk ve egemen eşit iki devlet var olduğu gerçeği zemininde hareket etmeye çağırırız."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, İngiltere, Politika, Türkiye, Güncel, Kıbrıs, Kıbrıs, Dünya, Tatar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatar'dan Khan'a Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Adana’da otoyolda baltalı tehdit O anlar kameralarda Adana'da otoyolda baltalı tehdit! O anlar kameralarda
Ormanda kan donduran cinayet “İşe götüreceğiz“ diyerek öldürmüş Ormanda kan donduran cinayet! "İşe götüreceğiz" diyerek öldürmüş
Lille, Berke Özer’den sonra Fenerbahçeli yıldızı da transfer ediyor Lille, Berke Özer'den sonra Fenerbahçeli yıldızı da transfer ediyor
Eski milletvekili Ali Boğa Trafik kazasında hayatını kaybetti Eski milletvekili Ali Boğa Trafik kazasında hayatını kaybetti
Pakistan’da şiddetli sel: 194 ölü ve 1300 mahsur Pakistan'da şiddetli sel: 194 ölü ve 1300 mahsur
Zelenskiy’den dikkat çeken mesaj: Savaşı bitirme vakti geldi Zelenskiy'den dikkat çeken mesaj: Savaşı bitirme vakti geldi
Galatasaray’a geliyor mu Guardiola’dan Ederson açıklaması Galatasaray'a geliyor mu? Guardiola'dan Ederson açıklaması

17:20
Mansur Yavaş’tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
15:33
İstanbul’u fırtına vurdu Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
İstanbul'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 17:40:31. #7.13#
SON DAKİKA: Tatar'dan Khan'a Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.