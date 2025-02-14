Tatar, Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu\'nu kabul etti

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KKTC'de faaliyet gösteren Mutlu Yarınlar Spor Derneğinin daveti üzerine Lefkoşa'ya giden Toksöz ile TGTOF Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Yiğit ve Zafer Metin Ataş, Eğitim Kurulu Başkanı Ufuk Aslı, KKTC Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Tatar'a ziyarette bulundu.

Yaklaşık 1 saat süren ziyarette, ata sporu okçuluğun KKTC'de geliştirilerek yaygınlaştırılması konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, federasyona çalışmalarında başarılar diledi.

KKTC'ye uygulanan ambargo ve izolasyonların sporun her dalında da sürdüğünü anlatan Tatar, ana vatan Türkiye'nin desteğiyle KKTC'li sporcuların Türk milli takımlarında forma bulduğunu kaydetti.

Toksöz de geleneksel okçuluğun KKTC'de yaygınlaşması ve gelişmesi için eğitim programı düzenleyeceklerini belirterek, kabulden dolayı Tatar'a teşekkür etti.