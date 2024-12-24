Tatar ve Aliyev'den Doğum Günü Görüşmesi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, doğum gününü kutladığı Aliyev'e başarı ve sağlık diledi.

Aliyev de Tatar'ın gösterdiği ilgi ve doğum günü tebriği için kendisine teşekkür etti.

İki lider arasında önceki temasların memnuniyetle hatırlatıldığı görüşmede, gelecek temaslar hususunda fikir alışverişinde bulunuldu.