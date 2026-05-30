Tatil Dönüşü Trafik Yoğunluğu

30.05.2026 17:22
Kocaeli, Bolu ve Düzce'de bayram sonrası dönüş yolunda yoğun trafik yaşanıyor.

Bayram tatilinin ardından dönüş yoluna geçen sürücüler nedeniyle Kocaeli, Bolu ve Düzce'deki yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Kocaeli kesiminde sabah saatlerinde başlayan yoğunluk devam ediyor.

Özellikle viyadük ve tüneller bölgesi olarak bilinen Gültepe ve Korutepe mevkileri ile Bekirdere Rampası'nda araç trafiği zaman zaman durma noktasına geliyor.

Günün ilerleyen saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönünde de trafik akışı ağırlaştı. Bölgede, özellikle İzmit tünelleri mevkisinde yoğunluk gözleniyor.

D-100 kara yolunun İzmit geçişinde de yer yer araç yoğunluğu yaşanırken, trafik ekipleri hız limitlerine uymaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda sürücüleri uyarıyor.

Bolu

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde de yoğunluk yaşanıyor.

Bolu Gerede Gişeleri, Yeniçağa, Köroğlu Rampaları, Çaydurt ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde İstanbul istikametinde oluşan trafik yoğunluğu sürüyor.

Bölgede trafik, zaman zaman hasarlı kazalar ve arıza yapan araçlar nedeniyle aksıyor.

D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Yeniçağa, Çaydurt ve Bolu şehir merkez mevkilerinde zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

Düzce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yoğunluk İstanbul istikametine doğru Kaynaşlı gişelerinden sonra başlıyor.

Üçköprü, Beyköy, Düzce gişeleri ve Sinirci mevkilerinde yoğunluk artıyor.

Aynı yönde D-100 kara yolunun Düzce çıkışında da araçlar yavaş ilerliyor.

Kaynak: AA

