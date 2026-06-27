Tatile Çıkmadan Araç Bakımı Şart! - Son Dakika
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Tatile Çıkmadan Araç Bakımı Şart!

27.06.2026 10:55
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Sürücüler, yaz tatili için araç bakımlarını ihmal etmeyerek güvenli yolculuk yapmalılar.

6 Nisan 1920

1- Tatilde yola çıkacak sürücülere araç bakımı uyarısı

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç:

"2025-2026 eğitim öğretim döneminin 26 Haziran'da sona ermesiyle araçlarıyla tatile ya da memleketlerine gidecek sürücülerin güvenli bir yolculuk için mutlaka araç bakımını yaptırmaları gerekiyor"

"Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Uzun mesafeli yolculuklarda sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmak için sık sık mola verilmesini tavsiye ediyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Evliler, bekarlara göre daha çok televizyon izliyor

TÜİK verilerine göre evliler, gün içinde ortalama 2 saat 1 dakikalarını televizyon izlemek, radyo ve müzik dinlemek için ayırırken bekarlarda bu süre 1 saat 34 dakika oldu

Türkiye'de bekarlar, eğitime günde ortalama 2 saat 1 dakika tahsis ederken bu süre evliler için 1 dakikada kaldı

(Mertkan Oruç/Ankara)

3- Bal ormanlarıyla sürdürülebilir arıcılığa destek veriliyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir:

"Ülkemizde 103 bin 858 hektar ormanlık alanda yaklaşık 1 milyon 101 bin koloni kapasiteli 918 bal ormanı bulunuyor"

"Ülkemizde kestane, ıhlamur, akasya, çam ve sedir gibi orman ağaçları ile ormanlık alanlardaki otsu ve çalı türleri dikkate alındığında, bal ve diğer arı ürünleri üretiminin yaklaşık yüzde 80'i orman ve orman sayılan alanlardan elde ediliyor"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

4- İstanbul'da topraksız tarım yatırımları büyüyor

Kentte faaliyet gösteren 29 topraksız tarım işletmesinde domates, biber, çilek ve mantar gibi ürünlerde yıllık 950 bin 712 kilogram, marul, kıvırcık, maydanoz ve roka gibi yeşil yapraklı ürünlerde ise 5 milyon 897 bin 25 adet üretim yapılırken yüksek verim ve su tasarrufu sağlayan sistemler yeni yatırımları da beraberinde getiriyor

(Kaan Ulu/İstanbul)

5- Aşırı sıcaklar tarımsal üretim için büyüyen tehlike

Analizler, Batı, Orta ve Doğu Avrupa'da ilkbahar döneminin kurak geçmesinin ardından gelen erken sıcak hava dalgalarının toprak nemini kritik seviyelere düşürdüğünü ortaya koydu

BM Gıda ve Tarım Örgütü İklim Değişikliği, Biyoçeşitlilik ve Çevre Ofisi Doğal Kaynaklar Uzmanı Hideki Kanamaru:

"Küresel ortalama sıcaklıklardaki her 1 derecelik artışla, dört ana mahsul mısır, pirinç, soya ve buğday veriminde yüzde 6'ya varan bir düşüş gözlemliyoruz. Avrupa'daki mısır üretimi, aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle şu anda daha yüksek risk altında olabilir"

(Bahattin Gönültaş-Nuran Erkul/Berlin/Londra)

6- Yenilenebilir enerji üretimi mayısta zirveye ulaştı, kömür 22 yılın en düşük seviyesine geriledi

Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı mayısta yüzde 72,3'e ulaşarak aylık verilerin yayımlanmaya başladığı son 26 yılın en yüksek seviyesini gördü

Aynı dönemde kömürün elektrik üretimindeki payı yüzde 17'ye gerileyerek son 22 yılın en düşük düzeyinde gerçekleşti

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

7- Ürünlerinde ambalaj kullanan bazı firmalar DOA uygulamasına hazır

Sıfır Atık Hareketi kapsamında başlatılan ve 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde uygulanacak olan "Depozitosu Olan Ambalajlar" uygulamasına uyum kapsamında bazı firmalar, çalışmalarında son aşamaya geldi

Badem Pınarı Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Badem:

"Kapaklarımızı, etiketlerimizi ve ambalajlarımızı uygun hale getirdik. Bütün depozitolu ambalajlarımızın hepsinde geri dönüşüm logolarımız mevcut"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Yeşil insan kaynaklarıyla iş süreçlerinde verimlilik artarken maliyet düşebiliyor

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nuray Turan:

"Yeşil insan kaynakları uygulamaları iş süreçlerini sadeleştirerek yüzde 5 ila 10 arasında maliyet tasarrufu ve yüzde 10 ila 25 arasında verimlilik artışı sağlıyor"

"Ayrıca çalışan bağlılığını artırarak işe giriş-çıkış maliyetlerini düşürüyor ve çalışanların kurumda daha uzun süre kalmasına katkı sunuyor"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

9- Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin davada verilen cezalar hukuka uygun bulundu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemece 3 sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 14'er yıl hapis cezası ile 5 sanığa verilen 101 yıl 6'şar ay hapis cezasını hukuka uygun bularak istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi

(Büşra Alakoyun/İstanbul)

10- Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu yarın 100. kez koşulacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü, yarın Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak

Organizasyonda en iyi dereceyi, 1996'da Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot" isimli safkan, 2.26.22 ile yaptı

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, 9 kezle Mümin Çılgın oldu

(Can Öcal/İstanbul) (Grafikli)

11- Chobani kurucusu Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe'ye sponsor olduğu için mutlu:

"Fenerbahçe, beni tekrar memleketimle tanıştırdı"

"Chobani ismini statta görünce yüreğim cız ediyor. Fenerbahçe, benim çocukluğuma verdiğim bir hediyedir"

(Bozhan Memiş/Los Angeles) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatile Çıkmadan Araç Bakımı Şart! - Son Dakika

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