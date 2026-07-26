Tatvan Çevre Yolu 2027'de Tamamlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tatvan Çevre Yolu 2027'de Tamamlanacak

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan Çevre Yolu'nun 2027'de tamamlanarak bölgenin, kentin ve ilçenin hizmetine sunulacağını belirtti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan Çevre Yolu'nun 2027'de tamamlanarak bölgenin, kentin ve ilçenin hizmetine sunulacağını belirtti.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ile Tatvan Çevre Yolu şantiyesini ziyaret eden Karakaya, Karayolları 11. Bölge Müdür Yardımcısı Hacı Emin Topçu ve yüklenici firma yetkilileriyle toplantı yaptı.

Toplantıya telefonla bağlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'e bilgi veren Karakaya, daha sonra 10 bin 237 metrelik çevre yolu güzergahındaki tünel inşaatını, viyadükleri ve diğer çalışmaları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Karakaya, AA muhabirine, Bitlis ve bölge için çok kıymetli bir kamu yatırımının teknik incelemesini yaptıklarını söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün kentteki önemli yatırımlarından biri olan Tatvan Çevre Yolu'nun önemli ölçüde tamamlandığını belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Tamamlanma oranı gittikçe artıyor ve 2027 yılı içinde tamamlanıp bölgemizin, ilimizin ve Tatvan'ımızın hizmetine sunulacak. Teknik olarak zor ve mali yönüyle de güçlü bir proje. 10 bin 237 metrelik bir yol. 5 bin 200 metre civarında tünel var. Buna ek olarak 235 metrelik bir viyadük var. Bu ciddi oranda tamamlanma aşamasına geldi. T2 tüneli bu sene bitecek. T1 tüneli, köprü ve viyadük hızla devam ediyor. Tatvan ilçe trafiğini yüzde 50'nin üzerinde hafifletecek olan bu projenin tamamlanmasıyla inanıyoruz ki doğunun incisi Tatvan ilçemiz ciddi bir nefes alacak."

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda bu talebi hızla gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakan Uraloğlu'na ve Bedirhanoğlu'na teşekkür eden Karakaya, kentte birçok hizmetin yapıldığını vurguladı.

Karakaya, Tatvan Çevre Yolu'nun sadece Tatvan'a değil, Van, Diyarbakır, Bitlis ve Siirt bölgesine hitap eden önemli bir proje olduğunu anlattı.

Bu yıl köy yollarında da bitümlü sıcak karışım asfalt uzunluğunu 300 kilometreye çıkardıklarını, parke taşı, içme suyu gibi diğer altyapı hizmetlerinin devam ettiğini dile getiren Karakaya, "Aklımıza gelebilecek birçok hizmet hızla devam ediyor. Vatandaşımızın devletimizden de beklentileri oldukça yüksek. Bununla gurur duyuyoruz. Vatandaşımız devletine olan güvenini yansıtıyor, daha iyi hizmet istiyor. Hizmetlerin kalitesini yükseltmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Şehrimiz yeni bir ulaşım aksına sahip olacak"

Bedirhanoğlu ise Bitlis'in en öncelikli sorunu olan Tatvan Çevre Yolu'nun tamamlanması için çaba gösterdiklerini belirtti.

Tatvan Çevre Yolu'nun yapımından dolayı vatandaşların yaşadığı sıkıntıların ve mağduriyetlerin farkında olduklarını belirten Bedirhanoğlu, şunları söyledi:

"Şu anda sahada hummalı bir çalışma yürütülüyor. Tünellerimizden biri tamamlandı. Diğer tünelimizde de yüklenici firmamız yoğun şekilde çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 10 kilometrelik bir çevre yolu. Sadece Bitlis'imize değil, bölgedeki araç yoğunluğunun azaltılmasına önemli ölçüde katkı sağlayacak bir proje. Yüklenici firmadan brifing alırken kıymetli bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile telefonda görüştük. Bize proje için ödenek ve sahadaki çalışmalar için yapacağı destekleri müjdeledi. İnşallah 2027 yılının sonuna doğru Tatvan Çevre Yolu'nu Tatvanlı, Bitlisli hemşehrilerimize ve bölge insanımıza armağan edeceğiz."

Bitlis'in her tarafının şantiye alanı olduğunu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde ciddi yatırımları hayata geçirdiklerini anlatan Bedirhanoğlu, Tatvan'daki Doğumevi Kavşağı'nı tamamladıklarını kaydetti.

Bitlis-Rahva ve Rahva-Tatvan arasındaki orta refüj, akıllı kavşak, sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Bedirhanoğlu, "Sahada çalışmalar sürerken muhakkak trafik sorunlarımız oluyor. Hemşehrilerimiz trafik anlamında bize sitemlerini iletiyor ama zahmetsiz rahmet olmaz. Hemşehrilerimize verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz ama Tatvan Çevre Yolu, Bitlis-Rahva ve Rahva-Tatvan arasındaki yol projemiz tamamlandığında şehrimiz yeni bir ulaşım aksına sahip olacak." dedi.

Vali Karakaya ve Bedirhanoğlu'na, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, Güroymak Kaymakamı ve Tatvan Kaymakam Vekili Onur Aykaç eşlik etti.

Kaynak: AA

Bitlis Valiliği, Ahmet Karakaya, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatvan Çevre Yolu 2027'de Tamamlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor Servet istediler Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler
İş yerini soyup hiçbir şey olmamış gibi çalıştı Kameralar gerçeği ortaya çıkardı İş yerini soyup hiçbir şey olmamış gibi çalıştı! Kameralar gerçeği ortaya çıkardı
Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik
ABD’de yangına giden ekipler dehşete düştü Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var
Ceza yazan kadın polisin sunduğu gerekçe tartışma yarattı Ceza yazan kadın polisin sunduğu gerekçe tartışma yarattı

19:13
Fenerbahçe’ye Borussia Dortmund’dan beklediği haber geldi
Fenerbahçe'ye Borussia Dortmund'dan beklediği haber geldi
18:34
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı
18:11
CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi
CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi
17:26
Ünlü şarkıcı Çelik balık pazarında banyo lifi sattı
Ünlü şarkıcı Çelik balık pazarında banyo lifi sattı
17:16
Gurur dolu anlar İstiklal Marşı’nı gözyaşları içinde okudu
Gurur dolu anlar! İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu
17:10
İzmir-Çeşme Otoyolu’nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 19:28:32. #7.12#
SON DAKİKA: Tatvan Çevre Yolu 2027'de Tamamlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.