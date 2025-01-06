Tatvan'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Tatvan ilçesi kırsalında yapılan kontrollerde Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenlerle ilgili adli ve idari işlemlere başlandı.???????
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