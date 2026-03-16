Tatvan\'da Aile Buzağıyı Eve Aldı

Tatvan ilçesi Yoncabaşı köyünde hayvancılıkla uğraşan Çetin Aygül, 4 gün önce dünyaya gelen buzağıyı sağlık durumunun iyi olmaması nedeniyle eve aldı. Henüz isim vermedikleri buzağı için sobanın yanında özel bir alan hazırlayan Aygül ailesi, yavrunun bakımını yaptı. Evin maskotu haline gelen buzağıya ailenin çocukları da ilgi gösteriyor. Ailenin kızı Nahidenur Aygül, buzağının tüylerini tarayıp çorap giydiriyor. Komşu çocuklar da eve gelip buzağıyı seviyor.

'BEBEK GİBİ BAKIYORUZ'

Çetin Aygül, soğuk hava nedeniyle hayvanı eve aldıklarını belirterek, "Buzağımız henüz çok küçük ve hasta. Havalar oldukça soğuk olduğu için üşümemesi için onu eve aldık. Sobanın yanında ona özel bir yer hazırladık. Adeta bir bebek gibi bakımını yapıyoruz" diye konuştu.

Nahidenur Aygül ise buzağıyı çok sevdiğini ifade ederek, "Ona çorap giydirdim, tüylerini taradım. Komşu çocuklarla birlikte gelip seviyoruz. Havalar biraz ısınana kadar evde bakmaya devam edeceğiz" dedi.

Aile, havaların ısınması ve sağlığının düzelmesiyle buzağıyı yeniden ahıra almayı planlıyor.