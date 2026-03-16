Tatvan'da Aile Buzağıyı Eve Aldı
Tatvan'da Aile Buzağıyı Eve Aldı

16.03.2026 10:42
Soğuktan etkilenen buzağı, aile tarafından evde özel bir alanda besleniyor ve bakılıyor.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Çetin Aygül, 4 gün önce doğan ve sağlık durumu iyi olmayan buzağıyı soğuktan korumak için evine aldı. Aygül ailesi, buzağıyı sobanın yanında hazırladıkları alanda biberonla besliyor.

Tatvan ilçesi Yoncabaşı köyünde hayvancılıkla uğraşan Çetin Aygül, 4 gün önce dünyaya gelen buzağıyı sağlık durumunun iyi olmaması nedeniyle eve aldı. Henüz isim vermedikleri buzağı için sobanın yanında özel bir alan hazırlayan Aygül ailesi, yavrunun bakımını yaptı. Evin maskotu haline gelen buzağıya ailenin çocukları da ilgi gösteriyor. Ailenin kızı Nahidenur Aygül, buzağının tüylerini tarayıp çorap giydiriyor. Komşu çocuklar da eve gelip buzağıyı seviyor.

'BEBEK GİBİ BAKIYORUZ'

Çetin Aygül, soğuk hava nedeniyle hayvanı eve aldıklarını belirterek, "Buzağımız henüz çok küçük ve hasta. Havalar oldukça soğuk olduğu için üşümemesi için onu eve aldık. Sobanın yanında ona özel bir yer hazırladık. Adeta bir bebek gibi bakımını yapıyoruz" diye konuştu.

Nahidenur Aygül ise buzağıyı çok sevdiğini ifade ederek, "Ona çorap giydirdim, tüylerini taradım. Komşu çocuklarla birlikte gelip seviyoruz. Havalar biraz ısınana kadar evde bakmaya devam edeceğiz" dedi.

Aile, havaların ısınması ve sağlığının düzelmesiyle buzağıyı yeniden ahıra almayı planlıyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Tatvan, Doğa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet gibi kaza Dehşet anları kamerada Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada
Yılın aşkı ortaya çıktı İşte Berke Özer’in gönlünü kaptırdığı güzel Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel
’’Battı’’ denilen Acun Ilıcalı’dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz ''Battı'' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
Mardin Akademi Topluluğu, İstanbul’da iftarda buluştu Mardin Akademi Topluluğu, İstanbul'da iftarda buluştu
İran füzesi, Tel Aviv’in göbeğine böyle düştü İran füzesi, Tel Aviv'in göbeğine böyle düştü
Icardi’den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı Icardi'den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı
Arne Slot’tan Galatasaray’a olay sözler Arne Slot'tan Galatasaray'a olay sözler

11:29
Avustralya’ya iltica etmek isteyen İranlı kadın futbolculardan olay karar
Avustralya'ya iltica etmek isteyen İranlı kadın futbolculardan olay karar
11:27
İlber Ortaylı’ya veda Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...
İlber Ortaylı'ya veda! Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...
11:14
İran’da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı
İran'da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı
11:05
Bayram yolcuları dikkat Hesap hatası yapan yandı
Bayram yolcuları dikkat! Hesap hatası yapan yandı
10:34
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor
10:16
Savaşta bir ilk Trump, Çin’in kapısını çalıp resti çekti
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
10:12
9 bin Türk’ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
