Tatvan'da Badminton İl Birinciliği Müsabakaları Yapıldı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Programı kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde Badminton İl Birinciliği Müsabakaları yapıldı.

Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, kent genelindeki 11 okuldan 55 sporcu katıldı.

İki gün sürecek müsabakalarda dereceye girecek sporcular, bölge şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak, okul sporları faaliyet programında yer alan il birinciliğinin ilçede başladığını, dereceye girenlerin 6 Şubat'ta yapılacak bölge şampiyonasına katılacağını söyledi.

Antrenör Enes Baran ise badmintonun daha önce ilçede yaygın olmayan bir spor dalı olduğunu dile getirerek, "Son zamanlarda bu spor dalı da yaygınlaştı. Burada derece alıp Muş'ta yapılacak bölge şampiyonasına hazırlanacağız." dedi.

Sporculardan Sümeyya Kanat da ilerleyen dönemlerde Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istediğini ifade etti.