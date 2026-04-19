Tatvan'da Beton Mikserinin Sürücüsü Bulundu

19.04.2026 21:04
Bitlis'in Tatvan-Hizan yolunda dereye düşen beton mikserinin sürücüsü Ergin Aras'ın cansız bedeni bulundu.

Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasındaki kara yolunda kontrolden çıkarak dereye düşen beton mikserinin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

Tatvan-Hizan kara yolunun Hazo bölgesinde, Ergin Aras idaresindeki beton mikseri kontrolden çıkarak dereye düştü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Hizan Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Dalgıç polislerin de yer aldığı ekipler, suda kaybolan Aras'ın bulunması için dere yatağında çalışma başlattı.

Yoğun yağışa rağmen bölgede ve dere yatağında yürütülen yaklaşık 6 saatlik arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen 2 vincin yardımıyla kaldırılan aracın mikser kısmına sıkışan Aras'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Vince bağladıkları halatlarla dereye inen arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan Aras'ın cenazesi, otopsi için Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Tatvan, Bitlis, Güncel, Hizan, Kaza, Son Dakika

